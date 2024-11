Siracusa. Maltrattava e minacciava l’ex compagna, arrestato 39enne

Maltrattamenti e violenze nei confronti dell’ex compagna. Un 39enne, giù noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza a Priolo Gargallo, nel Siracusano, dopo aver aggredito a colpi di martello un amico della donna. Per lui, bloccato dai poliziotti e dai carabinieri, si sono spalancate le porte del carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia, l’uomo da anni avrebbe perseguitato la donna con reiterate violenze fisiche e gravi minacce di morte. L’anno scorso la donna aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione, separandosi dall’uomo, che, non rassegnandosi alla fine della sua storia, però, aveva continuato a recarsi sotto l’abitazione dell’ex. Domenica scorsa l’ultimo episodio: vedendo la donna rientrare a casa con un amico, il 39enne è andato su tutte le furie, colpendo l’uomo con un martello alla testa e al braccio e minacciando l’ex compagna. I due sono riusciti a fuggire e mentre la donna ha donna ha raggiunto il commissariato per denunciare l’accaduto, l’amico è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che insieme ai carabinieri sono riusciti a bloccare l’aggressore e a recuperare il martello. L’arresto del 39enne è stato convalidato e a carico dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.