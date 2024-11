Sicilia. Edgemony, torna Cloud Academy Amazon AWS re/Start: 25 borse di studio per formare nuovi talenti digitali

Edgemony, società siciliana di formazione nel settore digital fondata dai palermitani Marco Imperato e Daniele Rotolo, annuncia l’avvio della seconda edizione della Cloud Academy in collaborazione con Amazon Web Services (AWS). L’iniziativa offre a 25 studenti e studentesse la possibilità di specializzarsi gratuitamente nel cloud computing, settore sempre più cruciale per l’economia digitale. Il programma formativo, interamente finanziato da AWS re/Start, è rivolto a giovani disoccupati, NEET e appassionati di tecnologia che desiderano entrare nel mercato digitale, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’economia digitale in Sicilia e ridurre il divario di competenze digitali nella regione.

Lo scenario attuale di mercato conferma l’importanza del progetto: nel 2023, il mercato del cloud in Italia ha raggiunto un valore di 5,51 miliardi di euro, segnando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Osservatorio Cloud Transformation. A livello globale, Gartner prevede una crescita del 20,4% della spesa per i servizi di cloud pubblico, per un totale di 678,8 miliardi di dollari nel 2024. Questo sviluppo testimonia il consolidamento del cloud come infrastruttura chiave per le aziende che possono così aumentare l’efficienza operativa affidandosi a risorse esterne, già pronte all’uso e facilmente disponibili, anziché investire in infrastrutture proprie, trasformando i costi di investimento in costi operativi, con un conseguente aumento della flessibilità organizzativa, e l’accesso a tecnologie all’avanguardia con elevati standard di sicurezza, scalabilità e performance.

L’espansione dei servizi cloud porta con sé una crescente richiesta di professionisti con competenze specifiche nel cloud computing. Le aziende hanno bisogno di queste figure specializzate per gestire l’infrastruttura cloud, sviluppare applicazioni e garantire la sicurezza dei dati.

Il cloud computing non solo consente alle imprese di accedere a tecnologie avanzate, sicure e scalabili, ma rappresenta anche una leva per il business di piccole e medie imprese e startup, aprendo le porte a scenari di business fino a poco tempo fa inimmaginabili. Tuttavia, il mercato globale mostra un gap significativo di competenze: nel 2021 erano disponibili 2,8 milioni di professionisti specializzati in cloud computing a fronte di una richiesta di 7,8 milioni di posizioni aperte in 45 paesi, evidenziando una carenza di 5 milioni di figure.

La Cloud Academy di Edgemony, parte del programma AWS re/Start, risponde a questa domanda offrendo un percorso formativo intensivo di 12 settimane, con un forte impegno verso la parità di genere e l’inclusione. In particolare, la seconda edizione della Cloud Academy si distingue anche per la volontà di favorire l’occupazione giovanile e femminile in un settore dove le donne rappresentano solo il 28,2% della forza lavoro, rispetto al 47,3% in altri settori.

“Siamo orgogliosi di dare il via alla seconda edizione della Cloud Academy AWS re/Start – commenta Daniele Rotolo, Co-Founder e Co-CEO di Edgemony -. I risultati ottenuti con la prima edizione ci hanno confermato l’importanza di investire nella formazione dei giovani talenti siciliani. Grazie alla collaborazione con AWS, stiamo creando un ecosistema virtuoso che genera opportunità per i partecipanti e valore per il territorio.”

“Una delle principali preoccupazioni dei nostri partner e clienti AWS è la carenza di professionisti altamente qualificati nel settore cloud. L’assunzione di talenti specializzati continua a rappresentare una sfida significativa per l’intero settore”, afferma Russell Cowley, responsabile Programmi Educativi di AWS. “Attraverso i nostri programmi di formazione e istruzione sul cloud, stiamo preparando un ampio spettro di studenti per ricoprire ruoli entry-level nel cloud, molto richiesti a livello globale. Con AWS re/Start, stiamo ridefinendo le modalità di sviluppo, formazione e fidelizzazione dei talenti, creando così un bacino di professionisti cloud per il futuro.”

Il programma formativo non solo insegna le basi del cloud computing ma permette ai partecipanti di acquisire competenze avanzate per l’uso degli strumenti AWS, come la creazione e l’implementazione di applicazioni cloud scalabili e affidabili. Una missione formativa di Edgemony che guarda al futuro e mira a creare una nuova generazione di esperti in Sicilia, dove solo il 34% della popolazione possiede competenze digitali di base.

La seconda edizione della Cloud Academy mantiene la formula vincente che prevede lezioni frontali con istruttori esperti, sessioni di mentoring individuali, attività pratiche e preparazione per ottenere il badge AWS re/Start Graduate e poter poi accedere all’esame di acquisizione della Certificazione AWS Certified Cloud Practitioner, che offre conoscenze fondamentali, comprensione di alto livello dei servizi e della terminologia del cloud AWS, e AWS Certified Solutions Architect Associate, che offre un riconoscimento di rilievo in tutto il settore, comprova le conoscenze e le competenze relative alla tecnologia AWS in un’ampia gamma di servizi AWS.

Al termine del percorso, gli studenti saranno in grado di ricoprire ruoli chiave come Cloud Engineer, Cloud Architect e System Administrator presso aziende leader nel settore IT (il 92% delle aziende afferma che l’assunzione di talenti entry level ha aiutato l’organizzazione a ottenere maggiori ricavi dall’innovazione grazie al cloud).

La Cloud Academy Amazon AWS di Edgemony è aperta a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. I partecipanti devono avere una conoscenza di base dell’informatica e dell’inglese.

Per ulteriori informazioni su Edgemony, è possibile consultare il sito web. Per candidarsi ad una delle 25 borse di studio gratuite per la Cloud Academy AWS, sarà necessario compilare l’apposito modulo.