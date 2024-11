Serie D. Nissa: inizia la prevendita dei biglietti per la gara in trasferta contro il Città di Sant’Agata

Dopo l’esaltante vittoria contro la capolista Scafatese, per la Nissa è già tempo di campionato. Domenica alle ore 15 la squadra di Nicolò Terranova affronta fuori casa il Città di Sant’Agata in un match importante per confermare quanto di buono fatto vedere la domenica precedente contro la forte Scafatese.

La società biancoscudata, nell’occasione, ha comunicato ai tifosi che dall’8 novembre, venerdì, sarà attiva la prevendita dei tagliandi riservati al “Settore Ospiti” presso il seguente punto vendita:

BAR TABACCHI BLOY, Via Napoleone Colajanni, 336 – Caltanissetta.

Il biglietto avrà il costo di 12 euro + d.p. Prevista tariffa ridotta per tutti i tifosi, locali e ospiti, da 14 ai 17 anni: 6 euro + d. p.. Inoltre, sia per i tifosi ospiti che per i tifosi locali, sarà attiva la vendita dei tagliandi presso il botteghino dello stadio ‘Biagio Fresina’ il giorno della partita. (foto Claudio Vicari)