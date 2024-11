Seconda Categoria. Anticipi importanti per Atletico Nissa e Amo Gela Dorica; domenica Riesi a caccia di vittoria per il primato

Nel campionato di Seconda categoria, girone G, sono due gli anticipi in cui sono impegnate le nissene. Il primo è quello che al Tomaselli vedrà l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina impegnato in casa contro il Raddusa (ore 15). La squadra nissena è reduce da un filotto positivo di risultati che l’ha portata a quota 10 in classifica. Un eventuale successo con il Raddusa le consentirebbe di scalare ulteriormente la classifica e di posizionarsi meglio in graduatoria.

Sempre nell’anticipo del sabato, impegno casalingo per l’Amo Gela, ferma a quota 14 in classifica, che proverà a battere l’Assoro per tornare al successo e reinserirsi nella corsa per la vittoria finale del campionato. Domenica, invece, match esterno alquanto insidioso per la vice capolista Riesi 2002 che affronterà il Lagoreal a Pergusa (ore 14,30) mentre il Real Gela di Angelo Gaccione, che ha 11 punti in classifica, se la vedrà pure fuori casa contro la Vis Bompietro, squadra madonita sempre in grado di impensierire le avversarie quando le affronta all’interno delle mura amiche.