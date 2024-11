San Cataldo. Istituto “G. Carducci”, inaugurato nuovo laboratorio scientifico e artistico

Con il simbolico taglio del nastro da parte del Dirigente Scolastico prof. Salvatore Parenti e del Sindaco Gioacchino Comparato, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Laboratorio scientifico e artistico dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo.

Il laboratorio è dotato delle più moderne attrezzature e tecnologie in grado di supportare una vasta gamma di progetti relativi alla biologia, alla chimica, alla sostenibilità ambientale, ma anche all’elaborazione e alla produzione di manufatti artistici. La struttura, finanziata con i fondi del PNRR e con fondi della Scuola, è stata progettata per promuovere la collaborazione interdisciplinare con spazi flessibili che favoriscono l’interazione tra le conoscenze scientifiche e la creatività artistica. Alunne e alunni potranno dunque fruire di uno spazio che promuove l’approccio sperimentale alle scienze e all’arte e permettere di acquisire i principali concetti delle due discipline in modo operativo.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, a cui hanno preso parte il Sindaco Gioacchino Comparato, l’assessore alla Pubblica Istruzione Marianna Guttilla e una rappresentanza di genitori e docenti, la professoressa Valentina Tesoro, responsabile del Laboratorio, ha guidato un gruppo di studenti nella rappresentazione di alcuni progetti didattici come la cellula interattiva con schede programmabili, esperimenti di chimica e anatomia e osservazione tramite microscopi. Nel Laboratorio di ultima generazione che, per questo Istituto rappresenta un altro fiore all’occhiello della propria offerta formativa, non manca uno spazio significativo dedicato all’arte, grazie anche alla presenza di un forno per realizzare oggetti in ceramica. Nel corso dell’inaugurazione sono state proiettate immagini di elaborati grafico-pittorici e manufatti artistici realizzati dagli alunni e dalle alunne della professoressa Rita Meli e del professore Leandro Janni.

Il Dirigente Scolastico ha sottolineato l’importanza di creare nuovi ambienti di apprendimento quale elemento determinante nel processo educativo, ribadendo il fatto che l’Istituto “Carducci” operi quotidianamente per mettere a disposizione dei propri studenti spazi e strumentazioni attraverso cui possano esprimere tutte le loro potenzialità, sviluppando competenze che li orientino nelle scelte del futuro.