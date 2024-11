San Cataldo. Al Festival del Cinema di Cefalù giudizio di lode al regista Michele Falzone per il cortometraggio “Nessun Menta”

SAN CATALDO. Il regista sancataldese Michele Falzone, che attualmente è anche assessore comunale, ha ricevuto il giudizio di lode per il cortometraggio “Nessun Menta” di cui è stato il regista. La motivazione è stata “Per la straordinaria capacità di unire una narrazione avvincente e una profonda riflessione sui valori umani e sulle complessità della verità…” parole importanti per il regista sancataldese che nella serata conclusiva del Festival del Cinema di Cefalù ha ricevuto il giudizio di lode per il cortometraggio “Nessun Menta”.

“Ringrazio di cuore la giuria per le splendide parole, l’organizzazione impeccabile del festival e tutti coloro che mi hanno supportato nella realizzazione di questo progetto: attori, collaboratori e amici”, ha sottolineato Michele Falzone che ha anche avuto modo di conoscere ed apprezzare, nell’occasione, Edoardo, il giovane protagonista della serie “La mafia uccide solo d’estate”, e Francesca, anche lei attrice della stessa serie. Di certo, una gran bella serata, ricca di emozioni che difficilmente il regista sancataldese potrà dimenticare.