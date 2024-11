Mussomeli, volo verso Ginevra di Roberto Mistretta ed è conferenza su Rosario Livatino. Apprezzamenti e applausi

MUSS0MELI – Anche in terra elvetica, il libro sul giudice Rosario Livatino di Roberto Mistretta è stato accolto con interesse. Un incontro culturale a cui da tempo ha pensato il mussomelese Vincenzo Bartolomeo, presidente di ACAS, Associazione Cultura e Arte Siciliana e svoltosi l’altro ieri sera nella sede della Missione Cattolica Italiana a Ginevra. Una trasferta in volo, quella dell’autore del libro, ripagata dalla partecipazione delle persone alla sua conferenza tenuta con un argomentare coinvolgente, riscuotendo applausi ed ammirazione. Tante presenze a questo atteso appuntamento. C’era il vice console Calogero Caputo; il maresciallo maggiore dei Carabinieri Giacomo Salemme presidente ANCR, il consigliere Carmelo Vaccaro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. E c’era anche lei, una nonnina emiliana di 91 anni che ha ascoltato, commossa, la vicenda del “martirio” di una persona perbene quale era il giudice Rosario Livatino, che presto sarà elevato agli onori dell’altare. “È stato bello – dice l’autore – intrattenersi con ognuno di loro dopo la conferenza e parlare ancora di Rosario, della sua vita esemplare del suo insegnamento morale, del suo essere un siciliano perbene nella grandezza della propria normalità in terra di frontiera”.