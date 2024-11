Mazzarino. L’Asp annuncia l’avvio dei lavori per l’Ospedale e la Casa di Comunità con fondi del Pnrr

MAZZARINO. L’Asp è ormai prossima all’inizio dei lavori nei locali che accoglieranno l’Ospedale di Comunità e la Casa di Comunità a Mazzarino.

Le due strutture avranno sede rispettivamente al secondo piano dell’Ospedale S. Stefano ed al Presidio Territoriale di Via Roma, daranno man forte all’assistenza sanitaria erogata sul territorio, che è stata rivisitata e potenziata dal DM 77/ 2022 per garantire una maggiore prossimità per la popolazione all’assistenza di cui ha bisogno.

La realizzazione delle due strutture è resa possibile grazie ai fondi stanziati dal Pnrr rispettivamente pari a 1.884.917 e 1.120.000 euro per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature e per l’implementazione di sistemi informatici adeguati.

Sono state già ultimate le attività di sgombero dei locali per l’imminente inizio dei lavori. Il PNRR ha inoltre finanziato, nell’ambito del Piano di ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie, la sostituzione del mammografo in uso con uno nuovo mammografo con tomosintesi già operativo alla Radiologia del P.O. S. Stefano, dal valore di € 170.800, che impiega una tecnologia aggiunta nei più moderni macchinari, per garantire una scansione millimetrica dell’organo e pertanto un quadro di analisi più completo.

Si sta provvedendo, inoltre, alla sostituzione del sistema radiologico fisso che era in uso dalla Stessa Radiologia dell’Ospedale S. Stefano con una nuova attrezzatura dal valore di € 262.123,10 che andrà a potenziare l’attività di diagnostica dedicata ai pazienti di pronto soccorso.