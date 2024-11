La Lega presenta nuova squadra regionale al Teatro De Curtis a Serradifalco: il sindaco Leonardo Burgio è Commissario provinciale di Caltanissetta

SERRADIFALCO. Sala gremita oggi a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta al Teatro De Curtis durante un evento che ha visto la partecipazione di tutti gli esponenti siciliani del partito, di tanti militanti e cittadini, nonché del sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale Claudio Durigon e, in collegamento, del vicepremier e segretario federale Matteo Salvini.

”L’obiettivo è chiaro: crescere e fare sempre più e bene per i nostri territori. La Lega in Sicilia ha attualmente e per la prima volta 11 deputati, tra regionali, nazionali ed europei, e tanti amministratori locali”. Così il senatore e commissario regionale della Lega Nino Germanà, che ha presentato la nuova squadra in Sicilia. ”Siamo presenti e ci stiamo strutturando in modo sempre più capillare per dare ancora maggior voce ai siciliani di tutte le province.

Tra conferme e nuove nomine, il direttivo della Lega in Sicilia è così formato: Puccio La Rosa, responsabile organizzativo regionale, Antonio Impollonia, responsabile regionale del tesseramento, Ketty Molonia, responsabile amministrativo, Matteo Francilia responsabile Enti locali, Anastasio Carrà vicesegretario e commissario provinciale di Agrigento, Emilio Fastuca tesoriere, Sabrina Figuccia commissario provinciale di Palermo, Valeria Sudano, commissario provinciale di Catania, Davide Paratore, commissario provinciale di Messina, Leonardo Burgio, commissario provinciale di Caltanissetta , Eleonora Lo Curto, commissario provinciale di Trapani, Francesca Draià, commissario provinciale di Enna. Avanti tutta per la nostra meravigliosa Isola e per tutti i siciliani”, conclude Germanà. (Adnkronos)