Delia. Deliberato in Giunta il Fondo per il potenziamento del trasporto di alunni disabili

Deliberato in Giunta il Fondo per il potenziamento del trasporto di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sarà presto disponibile presso il Comune di Delia e su esplicita richiesta delle famiglie degli studenti diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il contributo per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico. A valere sul Fondo di solidarietà comunale, con lo scopo di garantire il diritto allo studio nonché il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, le risorse sono destinate agli studenti privi di autonomia ed in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n.104/1992, art.3. Trattasi di un contributo una tantum stabilito in € 600,00 per gli studenti iscritti in una scuola avente sede nel territorio comunale e destinato esclusivamente alle famiglie che abbiano organizzato autonomamente il servizio di trasporto scolastico per il figlio minore disabile presso tale scuola. I contributi verranno erogati fino alla capienza del fondo pari ad € 8.782,04, quindi potranno subire un incremento o una diminuzione in base al numero dei richiedenti.

“Un sostegno economico considerevole – afferma il sindaco Gianfilippo Bancheri – per le famiglie dei bambini e dei ragazzi diversamente abili che si trovano ad affrontare quotidianamente impegni e difficoltà non indifferenti per i propri figli nel cercare di garantire loro il pieno diritto allo studio e alla partecipazione attiva nella società”.

Per richiedere l’erogazione del contributo sarà necessario redigere la domanda su modulistica predisposta dall’Ufficio, non appena verrà pubblicato l’avviso pubblico.