Caltanissetta. Nel XV° Torneo presso Risiko Club Eclettica s’è impone Giancarlo Ciulla

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory si è giocata la finale del XV° torneo di Risiko. Dopo circa due ore di rotolio di dadi e spostamento di carri armati e bandierine a vincere è stato Giancarlo Ciulla, seconda Giorgia Moscarelli, terzo Carlo Licata e Mariella Brucculeri quarta. I finalisti nell’ordine sono stati premiati da Alessandro Ciulla proprietario di Eclettica Street Factory con le ceramiche dedicate realizzate dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia.

Nei giorni scorsi il direttivo del RCU Eclettica è stato invitato dalla V commissione permanente del comune ad un’audizione per fornire informazioni in merito all’attività svolta per lunedì 11 novembre.

“Essere invitati dalla V commissione del Comune di Caltanissetta – dichiarano dal direttivo- ci riempie di orgoglio e ci ripaga del lavoro che stiamo facendo che vede sempre più gente trovarsi attorno ad un tavolo a giocare e, nelle pause prima e dopo il gioco, scambiare le proprie opinioni, le proprie esperienze. Tutto ciò dà l’impressione di quanto un gioco possa essere socialità”.

Intanto è già in cantiere il XVI° torneo (torneo di Natale) che prenderà il via giovedì 14. Il torneo è articolato in quattro turni senza scarto, con finale e semifinale. Chi volesse partecipare può telefonare al numero 3403795803 (Giancarlo) o attraverso le pagine social del Club ( facebook, Istagram ) o recandosi giovedì 14 alle ore 20,30 presso Eclettica Street Factory di via Rochester.