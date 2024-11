Caltanissetta. Il 6 dicembre presentazione del libro “Sopra ogni peso” di Concetta Pilato e Maria Teresa Cirasa

Si svolgerà alle ore 18:00 di venerdì 6 dicembre 2024 nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada la presentazione del libro “Sopra ogni peso. Il racconto della vita straordinaria di una donna nella pesistica”.

Un libro autobiografico di Concetta Pilato, una donna che, con grande determinazione, ha voluto seguire la passione per uno sport considerato di esclusivo appannaggio maschile superando diffidenza, discriminazione e giudizi.

Concetta Pilato non ha mai voluto allontanarsi da quella palestra in centro storico aperta dal padre e nella quale si allenavano molti giovani, alcuni dei quali hanno raggiunto traguardi olimpionici.

“C’era chi invitava i miei genitori a farmi desistere da questa mia idea per orientarmi verso attività ritenute più idonee per una ragazza ma io, sostenuta dalla famiglia, ho continuato ad andare avanti raggiungendo nella federazione posizioni di vertice e diventando, con grande onore, un esempio per le nuove generazioni”.

E la prova della capacità di Concetta Pilato di essere considerata un modello da seguire si nota già dal secondo autore che ha collaborato a questa pubblicazione: Maria Teresa Cirasa, sua figlia. La giovane atleta, promessa della pesistica, ha completato l’autobiografia della madre con un approfondimento tecnico sul regolamento delle gare, un focus sugli esercizi da svolgere nelle competizioni olimpiche e quello che consente il miglioramento delle abilità negli sport individuali e di squadra anche in ambito paralimpico.

“Troppo spesso ancora oggi si sottovaluta il potenziale di questo sport nello sviluppo scheletrico muscolare confondendolo con altre discipline che portano al potenziamento di altre aree del corpo” ha concluso Maria Teresa Cirasa.

Il Curriculum di Concetta Pilato (50 anni) testimonia l’elevata formazione tecnica e professionale, sia nel campo riabilitativo e posturale sia della Pesistica Olimpica. Negli anni ha ricoperto importanti incarichi inqualità di Allenatore,Istruttore di I e II livello nella F.I.L.P.J.K, Consigliere Nazionale nella F.I.P.C.F., Dirigente, Componente della commissione nazionale giovanile e di genere, Formatore, Membro della Scuola Internazionale dello Sport della M.W.C nella F.I.PE., Istruttore, Vice Presidente Provinciale nella F.I.N., Operatore, Consigliere Regionale, Responsabile Provinciale e Regionale nello C.S.E.N.

Maria Teresa Cirasa (23 anni), fin da bambina ha seguito le orme della madre allenandosi nella Palestra di nonno Ercole.

Ha ottenuto ottimi risultati nelle gare conquistando il podio regionale FIPE, 1^ Classificata ai Campionati Nazionali Esordienti, Campionessa regionale Universitaria FIPE e, dopo la laurea in Scienze Motorie ha iniziato a collaborare come allenatore fitness e posturale con il Centro Sportivo Educativo nazionale (CSEN).

È Arbitro di Calcio F.I.G.C. e di Basket, Istruttore di Body Building e Fitness, Allenatore di Pesistica Olimpica.

La presentazione sarà moderata dalle curatrici editoriali Enza Spagnolo e Maria Luisa Macaluso.

“Quella di Concetta è una storia di forza morale e di impegno personale che è riuscita ad abbattere i pregiudizi su uno sport di cui oggi si riconoscono a livello scientifico benefici su chi lo pratica. Una storia che ha ispirato tanti giovani atleti e, soprattutto, atlete che adesso non vedono più la pesistica come un tabu” hanno spiegato le due curatrici ribadendo l’invito a partecipare a questa presentazione per conoscere personalmente l’atleta.