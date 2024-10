Vallelunga. Riqualificato il parco giochi di via Alessandro Volta

VALLELUNGA. Nel parco giochi di via Alessandro Volta è stata completata la sostituzione del vecchio tappeto anti trauma e delle panchine, la sistemazione delle aree adiacenti e l’ abbattimento delle barriere architettoniche.

Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Montesano. Tale intervento è in continuità al progetto generale finalizzato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle aree a verde e dei parchi giochi del territorio comunale, a cui l’Amministrazione ha dato priorità per garantire la sicurezza delle aree pubbliche e in particolar modo quelle dedicate ai più piccoli.