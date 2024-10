Sommatino. Il sindaco Letizia: “L’amministrazione comunale s’è attivata per fronteggiare la situazione maltempo”

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha fatto il punto della situazione dopo il maltempo abbattutosi nel territorio comunale. “Le forti piogge cadute nella notte di venerdì hanno causato la caduta di ingenti quantità di fango sul manto stradale di diverse strade del nostro centro abitato e in strade provinciali causando molti disagi.

L’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il sindaco – si è attivata per fronteggiare la situazione, con interventi di prima prevenzione mettendosi in contatto con i vari Enti, soprattuto ha messo a conoscenza sia la Prefettura, la Protezione Civile e la Provincia (i quali hanno effettuato i primi interventi liberando il passaggio). Tutti sono a conoscenza della situazione delle strade e di ciò che si è verificato”.

Per il sindaco: “Si è potuto così, grazie al lavoro dei dipendenti comunali e grazie all’intervento di alcune ditte locali, ripristinare la viabilità in quelle zone che erano rimaste completamente isolate. Grazie anche, alla preziosa collaborazione dei tanti cittadini, che, con le loro segnalazioni, hanno contribuito all’ effettuazione di molti interventi in zone secondarie. Continueranno lunedì 21 ottobre gli interventi di rimozione di tutti i detriti rimasti nel centro abitato poiché, inizialmente ancora troppo liquidi durante il primo intervento”.

Il sindaco ha poi concluso: “Si consiglia la massima prudenza e non mancherà il nostro impegno, anche nelle sedi giudiziarie, accanto a chi ha subito danni ingenti. Noi non ci sottraiamo alle nostre responsabilità con serietà e senza false promesse”.