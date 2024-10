Sindaci del Vallone e provincia ad Assisi festa San Francesco

Festa di San Francesco d’Assisi 2024. L’offerta dell’olio per la Lampada Votiva, simbolo di luce e speranza, rappresenta un segno tangibile dell’impegno dei comuni italiani nel seguire l’esempio di San Francesco, fondendo spiritualità e vita civile. Quest’anno è stato il turno della Regione Sicilia. E così anche amministratori comunali sono andati ad Assisi, appunto, con la delegazione siciliana, per l’offerta dell’olio per la lampada votiva al Patrono d’Italia San Francesco. Sono stati anche i sindaci del vallone e della provincia con Villalba, Bompensiere e Resuttano, rappresentati da Maria Paola Immordino, Salvatore Virciglio e Rosario Carapezza. La precedente offerta dell’olio da parte dei siciliani risale al 2003.