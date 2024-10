Serie D. La Nissa sbanca Locri imponendosi con 2 gol in 2 minuti di Maltese e Rotulo

La Nissa del presidente Luca Giovannone ha conquistato la sua prima vittoria in campionato. Lo ha fatto battendo 0-2 il Locri, formazione calabra che prima della gara odierna, aveva sei punti in classifica, il doppio di quelli dei biancoscudati.

In campo, comunque, la Nissa s’è subito presentata con la personalità e il carattere giusti. La squadra di Terranova, che a Sambiase aveva conquistato il pareggio, a Locri è apparsa ancor più attenta e determinata.

Il vantaggio è arrivato al 41′ con una superba punizione di Maltese che ha pennellato una traiettoria sulla quale il portiere della squadra di casa nulla ha potuto. Sull’onda del vantaggio acquisito, la Nissa ha raddoppiato appena 120 secondi dopo.

Stavolta è stato Rotulo a puntare l’area di rigore avversaria e, una volta affrontato dal difensore calabro, girarsi rapidamente e tirare all’angolino basso alla destra del portiere per lo 0-2 che è stato poi il risultato finale. Anche perchè nella ripresa la gara, a parte tanto impegno da parte delle due squadre, non ha fatto registrare ulteriori scosse.

S’è così chiusa 0-2 per la Nissa la sfida con il Locri. Una vittoria che è anche la prima non solo in campionato, ma anche a livello stagionale. Un risultato che è stato accolto con grande gioia da tutto l’ambiente che ormai attendeva con impazienza l’arrivo di questa prima vittoria che proietta la Nissa a quota 6 in classifica. Al termine del match i giocatori sono andati sotto la curva dei tifosi della Nissa che hanno cantato i loro cori complimentandosi con la squadra per questa vittoria che rilancia i biancoscudati in classifica.