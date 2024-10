San Cataldo. Istituto “G. Carducci”, la classe IV E vincitrice del concorso “Ritorno a scuola nello spazio” dell’Agenzia Spaziale Europea

La classe IV E del tempo pieno della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti, è risultata vincitrice del Concorso internazionale “Ritorno a scuola nello spazio” 2024, indetto dall’Agenzia Spaziale Europea – sezione ESA Kids. L’Istituto ha partecipato con l’elaborato artistico “Gioia stellare”, realizzato da 16 bambini della classe: elaborato che li rappresenta mentre partono sorridenti verso lo spazio con il loro razzo “alla scoperta di nuovi saperi”.

L’ESA (Agenzia Spaziale Europea), fra i suoi compiti importantissimi di sviluppo tecnologico e satellitare, si prefigge anche di essere promotrice di azioni educativo-didattiche a supporto degli STEM nelle scuole e nella società. Lo scopo è quello di sostenere e contribuire allo sviluppo di una cittadinanza informata e sensibile alla rilevanza che ha lo “ Spazio” per la proiezione dell’uomo nel futuro. Inoltre, ha lo scopo di fornire e sviluppare servizi agli Stati membri e di porre attenzione ai criteri di sostenibilità ambientale.

La classe IV E, guidata dall’insegnante Maria Grazia Celeste, con la collaborazione dell’insegnante Eliana Amato, ha partecipato al bando del progetto ESA for Kids attraverso un prodotto finale che aveva realizzato affrontando e approfondendo una complessa unità didattica di Storia: l’esplorazione spaziale, il nostro sistema solare, i cambiamenti del nostro pianeta, le grandi missioni internazionali e il coraggio dei protagonisti.

Gli alunni e le alunne hanno dunque realizzato un “ viaggio mentale stellare” attraverso i segreti che ancora il cosmo racchiude, per giungere alla consapevolezza che la conquista dello spazio è una frontiera affascinante e aperta su l’ignoto futuro, ma che in realtà non esiste luogo più bello della Terra, alla quale dobbiamo tutela e salvaguardia a cominciare dall’impegno personale. Crescere, capire, studiare con i piedi ben saldi per terra ma con gli occhi puntati alle stelle.

Il Concorso ESA Kids vede pertanto premiata la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, l’unica scuola italiana ad ottenere un riconoscimento per il Concorso internazionale “Ritorno a scuola nello spazio”. Gli altri Paesi, nel mondo, a cui sono stati attribuiti dei premi sono la Turchia, la Repubblica Ceca, le Filippine, la Lettonia, l’India, la Grecia, la Romania e la Russia.