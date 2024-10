San Cataldo. I.C.S. “Balsamo”, avviato il progetto Cineforum: educare al linguaggio per immagini

Ha preso avvio presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C.S “Balsamo” di San Cataldo, diretto dalla D.S. Rossana Maria Cristina D’Orsi, il Progetto Cineforum, rivolto agli alunni delle classi prime.

L’ultimo lunedì di ogni mese, in orario curricolare, i ragazzi saranno protagonisti di un’esperienza che avrà lo scopo di educare al linguaggio per immagini, non inteso come mera visione di film, ma come strumento di condivisione di sensazioni e idee, migliorando così le capacità di riflessione ed espressione, dando rilievo alle percezioni che emergono dai messaggi visivi e filmici più vari.

L’iniziativa, promossa dalla referente del progetto prof.ssa Sabrina Fazzotta e dai responsabili di plesso prof. Giuseppe Cobisi, prof. Salvatore La Magna e prof.ssa Ida Staccia, nasce come occasione preziosa di dialogo e riflessione non solo tra gli studenti, ma anche tra studenti e docenti, pronti a confrontarsi su importanti tematiche della realtà di oggi.

La selezione dei film proposti e le attività didattiche connesse avranno lo scopo di suscitare negli studenti una riflessione non banale su temi di rilievo, consapevoli della valenza formativa del linguaggio cinematografico, veicolo efficace per la comprensione della società, per mettere in luce situazioni di disagio e per la promozione del rispetto delle persone.

Il confronto sarà poi occasione di stimolo per superare gli ostacoli che talvolta impediscono ai giovani di stare pienamente bene con se stessi e con gli altri, promuovendo così la crescita e lo sviluppo della persona umana, avendo dato voce a emozioni e sentimenti.