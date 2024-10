Prima Categoria. Il Campofranco s’impone 2-1 alla Barrese; solo pari 2-2 per l’Accademia Mazzarinese

In Prima categoria, dopo i due anticipi vincenti di Sommatinese e Don Bosco Mussomeli, si registra la vittoria del Campofranco Calcio in casa 2-1 contro la Barrese.

Per il Campofranco sono andati a segno Antinoro e Jallow (nella foto), mentre per gli ennesi ha segnato Bellanti. La partita è stata molto combattuta tra due squadre che in campo hanno dato il massimo.

La vittoria del Campofranco è stata salutata ovviamente con grande gioia da tutto l’ambiente calcistico giallorosso, anche perchè nella prima di campionato aveva perso nel derby nisseno con la Don Bosco Mussomeli.

Nell’altro girone solo pari per l’Accademia Mazzarinese che ha impattato fuori casa contro la Don Bosco 2000. Le due reti dell’Accademia Mazzarinese sono state entrambe opera di Lo Sardo, ma Palermo due volte, l’ultima su rigore, è riuscito in extremis a riequilibrare una partita che l’Accademia Mazzarinese è andata molto vicina a vincere.

In questo modo l’Accademia Mazzarinese ha conquistato il suo primo punto in campionato dopo le prime due giornate.