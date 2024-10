Gangi. Istituto comprensivo Polizzano, aperta mensa per bambini celiaci

Da ieri all’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano di Gangi si servono pasti per celiaci. L’iniziativa è del Comune di Gangi dopo le richieste arrivate da alcuni genitori e ieri per la prima volta sono stati serviti, assieme agli altri, pasti differenti per quei ragazzi che sono costretti a seguire una dieta senza glutine. Con l’apertura della mensa per celiaci si eviterà un disagio per quelle famiglie che ogni giorno a pranzo erano costrette a portare cibo senza glutine ai propri bambini.

“Una iniziativa rivolta ai bambini che così per la prima volta si vedono riconosciuto il proprio diritto ad un pasto senza glutine nelle mense scolastiche – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – da tempo alcune famiglie gangitane ci avevano fatto la richiesta e così abbiamo messo i soldi in bilancio per comprare una cucina e predisporre un’area dedicata onde evitare contaminazioni. Ringrazio le famiglie che ci hanno stimolato ed evidenziato questa problematica, ma anche grazie al dirigente dell’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano Francesco Serio e alla responsabile del settore del comune di Gangi Graziella Placenti. Inoltre sono anche partiti altri servizi dedicati ai più piccini e fragili come l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione e il servizio di assistenza igienico-personale per gli alunni disabili”.