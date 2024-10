Festival Il Magnifico, Firenze guarda al futuro con gli occhi della generazione Z

(Adnkronos) – Firenze guarda al futuro con gli occhi della “Generazione Z”, che trae dal passato la forza per coltivare i propri sogni e per valorizzare nuovi talenti emergenti. È questo, in estrema sintesi, il senso del Festival Il Magnifico, la rassegna culturale multidisciplinare che torna a Firenze da lunedì 4 a domenica 10 novembre con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, oltre alla collaborazione di Casa Sanremo. Giunto alla terza edizione e salutato da un crescente successo di pubblico, il festival nasce da un’idea del direttore artistico Leonardo Margarito (classe 2002), che lo cura insieme ad una brillante squadra di ‘under 35’, con il sostegno del produttore cinematografico e organizzatore internazionale Matteo Cichero e dell’Associazione Culturale Visione. L’obiettivo: mettere in luce le eccellenze fiorentine di ogni tempo, in un ideale fil rouge che collega Lorenzo Il Magnifico – e i suoi straordinari carismi di politico, mecenate ed artista – ai giovani che oggi, oltre cinquecento anni dopo di lui, si stanno guadagnando un posto d’onore in varie discipline artistiche, dal canto alla danza, dalla letteratura alla comunicazione digitale. Un progetto ambizioso che sarà declinato attraverso visite guidate alla scoperta di itinerari insoliti nella città gigliata, di cui uno dedicato ai più piccoli; mostre fotografiche di artisti emergenti, animazioni museali, incontri e altri eventi culturali diffusi in vari luoghi del centro storico, tutti rigorosamente gratuiti (prenotazione consigliata a info@festivalilmagnifico.it). Il programma del festival Il Magnifico è stato presentato ufficialmente mercoledì 30 ottobre nella sede della Confcommercio fiorentina, alla presenza del presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, del presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli, del direttore artistico Leonardo Margarito e di Alessandro Penko. Il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine è previsto per le ore 11:30 di lunedì 4 novembre all’interno della Bottega Orafa di Paolo Penko (via delle Oche 20r). Tra le novità dell’edizione 2024, la partnership con Casa Sanremo, l’area Hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana, che sabato 9 novembre approderà in riva all’Arno per raccontare la nuova programmazione 2025. L’appuntamento si apre alle ore 16.30 nella Sala meeting di Sina Villa Medici – Autograph Collection (ingresso Harry’s Bar, via Il Prato 40/R). A dialogare con il presidente di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e con la giornalista Grazia Serra saranno Sara Innocenti – in arte Sara’s Florence – e la giornalista Viridiana Myriam Salerno. Guest star del pomeriggio Federico Palmaroli, creatore delle pagine social “Le frasi di Osho”, premiato dal Salotto letterario di Casa Sanremo Writers. Palmaroli, collegato da remoto, terrà una masterclass sul tema della ‘Comunicazione virale non convenzionale e creative writing’. Gran finale domenica 10 novembre con la cerimonia di premiazione che si terrà nella Sala del Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana. Sotto i riflettori ci saranno giovani eccellenze del panorama culturale nazionale, che saranno premiati per i loro meriti artistici e umani secondo varie categorie. Lo scorso anno hanno ricevuto il riconoscimento l’attrice Aurora Ruffino per la categoria cinema, la ballerina solista della Scala di Milano Camilla Cerulli per la danza e il vincitore di “Amici” Luigi Strangis per la musica. Il premio – una riproduzione del sigillo epistolare di Lorenzo Il Magnifico – sarà realizzato dalla Bottega Orafa Paolo Penko, eccellenza dell’artigianato artistico fiorentino, grazie alle sapienti mani del figlio d’arte Alessandro Penko. “Sono lieto e onorato che la più grande rappresentanza d’imprese a livello nazionale sia al nostro fianco in questo fantastico viaggio”, ha detto il direttore artistico del festival Leonardo Margarito, “Devo ringraziare in primis il presidente Aldo Cursano, il direttore Franco Marinoni e la vicedirettrice Gabriella Iannotta che sin dal primo momento hanno creduto nella qualità del nostro operato. La nostra sarà una collaborazione visionaria che ci deve portare nei prossimi anni a rafforzare questo Festival come punto di riferimento per la cultura e l’impresa a Firenze”. “I giovani”, ha evidenziato in conferenza stampa il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, “rappresentano il motore dell'innovazione e della creatività e questo festival, ponte tra passato e futuro, offre loro una straordinaria opportunità per mettere in mostra le loro idee, i loro progetti e, perché no, magari stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. La nostra città ha bisogno dei giovani e deve fargli spazio ascoltando le loro esigenze. Nel mondo delle imprese, per esempio, dobbiamo tenere presenti le aspirazioni e i valori in cui si riconoscono altrimenti rischiamo di allontanarli”. “Patrociniamo il Festival Il Magnifico perché lo riteniamo un'opportunità per far conoscere al mondo un volto inedito di Firenze, un volto giovane, dinamico, che esce dai soliti luoghi comuni per diversificare l'offerta culturale e turistica di Firenze”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “Come associazione di categoria riteniamo che investire sui giovani talenti, aiutarli ad esprimere il loro potenziale, sia fondamentale per il futuro del nostro tessuto economico e sociale. L’esempio che ci ha lasciato Lorenzo Il Magnifico è illuminante: seppe far fiorire la città creando una sorta di hub creativo – il Giardino di San Marco – dove sono cresciuti giovani artisti talentuosi come Michelangelo”. “Ammiro questi giovani che hanno realizzato qualcosa di veramente bello per la città. È l’esempio di quel “fare” che è l’espressione più bella del vivere, senza timore dei giudizi altrui. Come ha scritto Lorenzo Il Magnifico, “dica pur chi mal dir vuole, noi faremo e voi direte”, ha aggiunto il presidente del Quartiere 1 Mirko Rufilli. Il Festival è realizzato grazie alle preziose partnership di: Paolo Penko, Harry’s Bar Firenze, Sina Villa Medici, StilliSolutions, Edoardo Argenio Photography, L’Arte Nascosta, Fotoamatore Firenze, Festival Dantesco Fiorentino, Papaya Viaggi, LTN, Moaconcept; automotive partner CarVillage, web agency Soluzioni Smart, media partner El Duomo Magazine, Mediavox Magazine. Si ringrazia per la collaborazione: Effetto Trittico, Museo de’ Medici, Sara’s Florence e Audiovibes, Magnifico Bistrò e Pasticceria Batoni. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.festivalilmagnifico.it. Le modalità di prenotazione sono specificate all’interno del programma. Per informazioni, scrivere a info@festivalilmagnifico.it.