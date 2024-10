Caltanissetta. Censimento Permanente popolazione e abitazioni, avviato questionario online per 1842 famiglie nissene

I cittadini campionati sono invitati a compilare l’apposito questionario online o a recarsi al Comune di Caltanissetta per ricevere supporto. La risposta è obbligatoria, pena sanzione amministrativa

È già in corso dal 6 ottobre 2024 il “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024”.

Dal 2018, infatti, in adesione a specifica direttiva della Unione Europea, l’ISTAT rileva con cadenza annuale e non più decennale, attraverso la compilazione della scheda di censimento, oltre ai dati anagrafici, informazioni relative alle condizioni sociali ed economiche e le caratteristiche principali di un campione di popolazione cittadina.

A Caltanissetta, su un totale di circa 25.000 presenti sul territorio, sono state selezionate 1842 famiglie, informate attraverso la posta ordinaria o tramite l’app IO.

I questionari, (https://raccoltadati.istat.it/questionario/), dovranno essere compilati dalle 1842 famiglie interessate entro il 10 dicembre 2024.

La compilazione è completamente anonima, dal momento che i dati inseriti non possono essere utilizzabili per altri scopi se non quelli statistici e la riservatezza degli stessi è tutelata dalla normativa in materia di dati personali (Reg. (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) e dal rispetto del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989).

Tutte le famiglie campionate sono tenute per legge a rispondere e la violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 11 luglio 2023).

L’ISTAT, tramite il Comune di Caltanissetta, dal 12 novembre al 22 dicembre metterà a disposizione delle famiglie selezionate dei rilevatori (muniti di apposito cartellino identificativo), che avranno il compito di intervistare presso le proprie abitazioni le famiglie che non hanno già provveduto in autonomia alla compilazione.

Per ricevere supporto nella compilazione del questionario online, i cittadini selezionati possono già recarsi all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Caltanissetta (Tel. 0934 74282) previo appuntamento telefonico o tramite prenotazione online accessibile dall’apposita sezione del sito istituzionale.

Ulteriore assistenza e chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta elettronica censimento.lista@istat.it e al numero verde gratuito 800.188.802 (attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00 dal 1° ottobre fino al 23 dicembre 2024).