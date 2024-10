Calcio Femminile regionale. Al via la stagione sportiva con le gare di Coppa Italia

Oggi inizia la stagione sportiva 2024/25 del calcio femminile della LND Sicilia con le gare di coppa Italia. Lo ha reso noto il responsabile regionale del Calcio Femminile per la Figc, il nisseno Natale Ferrante.

Il campionato di eccellenza femminile ha in organico 11 società partecipanti e 4 società Siciliane stanno disputando il campionato di serie C. Anche il campionato Under 19 femminile composto da 8 società partecipanti inizierà tra qualche settimana.

“Il mio augurio a tutti i protagonisti – ha detto Ferrante – Presidenti, dirigenti, tecnici, atlete e le loro famiglie che sia un anno all’ insegna della continuità e che sia una importante stagione per lo sviluppo del calcio femminile siciliano”.