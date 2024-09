Truffa dello specchietto: denunciata dai Carabinieri una coppia siciliana

Con le accuse di tentata truffa e danneggiamento aggravato i Carabinieri di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, hanno denunciato una coppia 34enne siciliana e residente in provincia di Siracusa. Nel mirino dei due, una reggiana di 35 anni: mentre era in macchina con la madre, la donna aveva sentito un urto, cui aveva dato poco peso, per poi essere fermata da un’altra auto.

Il conducente riferiva che le due donne avessero colpito lo specchietto della sua vettura, chiedendo 100 euro per riparare il danno. Alle intenzioni di chiamare le forze dell’ordine, la coppia siciliana si allontanava: la 35enne però segnalava tutto ai Carabinieri, compreso modello e targa della macchina della coppia e l’ammaccatura subita sulla portiera dell’auto per simulare il danno.