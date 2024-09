San Cataldo. Il PD annuncia interrogazione consiliare sul tema della manutenzione stradale nel centro abitato

SAN CATALDO. “In questi giorni presenteremo l’ennesima interrogazione consiliare in merito e chiederemo come mai l’amministrazione ha deciso di investire denaro per la manutenzione stradale in alcune zone (lontane dal centro abitato) e in altre no. Servono risposte e soluzioni per la Città!”.

Così il PD di San Cataldo che ha annunciato la presentazione ormai prossima di una interrogazione consiliare per chiedere conto e ragione all’amministrazione comunale a proposito della questione legata alla presenza di buche in diverse strade del centro abitato e di come l’amministrazione intende affrontare e superare il problema legato alle condizioni di alcune strade cittadine.