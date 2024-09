San Cataldo. Il 15 settembre nella Fattoria di contrada Piano Torre sarà protagonista voliera di 350 mq con animali liberi

SAN CATALDO. La Fattoria in Contrada Piano Torre a San Cataldo cambia design, si trasforma in una grande voliera di 350 mq dove è possibile stare a diretto contatto con buona parte degli animali liberi.

Dopo la pausa di agosto che non è stata una pausa ma nella quale s’è lavorato tanto e bene per creare qualcosa di ancora più bello, particolare e unico, riaprono le visite in fattoria.

Domenica 15 dalle 10 alle 13, visita della nuova fattoria, parco giochi avventura aperto, giro sul pony per i più piccoli, Mobile Horse bar aperto con possibilità di prenotare gli squisiti aperitivi. L’evento sarà solo su prenotazione. Per informazioni 392-9895973.