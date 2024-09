Riesi. Il 12 settembre c’è la commemorazione dei Minatori in viale Einaudi

RIESI. Un grande appuntamento, come sempre molto sentito da parte della cittadinanza riesina. Si tratta della commemorazione in memoria dei minatori, un evento con il quale si vuol ricordare ogni anno la memoria dei minatori onorandone lo spirito e quanto hanno fatto per migliorare le sorti stesse del paese.

L’appuntamento è per oggi 12 settembre alle ore 18 presso il Monumento ai Minatori di Viale Luigi Einaudi, per onorare la memoria dei tantissimi minatori riesini che sono morti o che comunque hanno lavorato duramente in miniera.

L’amministrazione comunale, presentando l’evento, ha sottolineato la vicinanza alle famiglie delle vittime, per non dimenticare mai le proprie radici e tutto ciò che è stato alla base della Riesi di oggi.