Palermo. Controlli interforze nelle aree della movida, scattate sanzioni per 60mila euro

Intensificati a PALERMO i servizi straordinari di controllo del territorio interforze denominati ‘Alto Impatto’. Sotto la lente d’ingrandimento di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della Polizia municipale e personale dell’Azienda sanitaria provinciale i quartieri Vucciria e Borgo Vecchio e la zona di piazza Sant’Anna, epicentro della movida cittadina. Dalle 19 di ieri e sino all’alba di oggi sono stati effettuati posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali. In sei esercizi commerciali sono state riscontrate numerose e gravi irregolarità che hanno portato a sanzioni per un valore complessivo che sfiora i 60mila euro. In particolare, sono emerse la non autorizzata occupazione di suolo pubblico, la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp, la violazione del regolamento sui dehors, la mancanza di Scie tra cui, in un caso, per la somministrazione esterna e l’impiego di lavoratori ‘in nero’. Contestata anche la mancata formazione dei lavoratori. Complessivamente, sono state identificate 144 persone, di cui 33 con precedenti penali e o di polizia, controllati 26 veicoli, elevate 8 contravvenzioni, 2 patenti ritirate, effettuato un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Durante i controlli è stato identificata e denunciata una persona destinataria di un Daspo urbano, emesso dal questore di Palermo che gli aveva imposto il divieto di avvicinarsi proprio all’area interessata dai controlli.