Mussomeli, finanziati con 5 milioni lavori consolidamento costone roccioso del castello

MUSSOMELI – è stato notificato il decreto di finanziamento per i lavori di consolidamento del costone roccioso del nostro Castello Manfredonico. Il decreto di finanziamento (Decreto N. 0001457/24 del 23/09/2024) ammonta a 5 milioni di euro grazie ai quali si potrà finalmente mettere in sicurezza l’antico maniero. Ne ha dato notizia il sindaco Giuseppe Catania che ha, anche fatto sapere che a giorni verrà pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori che richiedono grande specializzazione. “Voglio ringraziare i professionisti che hanno realizzato il progetto esecutivo ed i funzionari dell’Ufficio del Commissario di Governo di Palermo con a capo il Direttore Arch. Salvatore Lizzio per avere portato a termine una procedura alquanto complessa”.