Croce Rossa Italiana Caltanissetta. Inclusione sociale e contrasto alla povertà, sottoscritta convenzione con il Comune di Santa Caterina Villarmosa

La scorsa settimana il Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Sonia Santina Bognanni ha sottoscritto con l’amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa una convenzione per l’espletamento di attività sociali per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e al fine di favorire l’inclusione sociale. La convenzione, fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione di Santa Caterina Villarmosa diretta di Giuseppe Ippolito, consentirà alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato di effettuare, per il periodo di validità della convenzione e comunque fino al raggiungimento del budget assegnato, un servizio di “Front Office” per la popolazione facente parte delle categorie vulnerabili di soggetti che trovano dimora presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa; Il servizio di Front Office – Segretariato Sociale gestito dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa offrirà i seguenti servizi all’utenza, quali erogazione di generi di prima necessità e servizi volti a contenere il disagio sociale e/o economico, erogazione di contributi sociali urgenti volti a contenere il disagio sociale e/o economico, servizio di accompagnamento con automezzo e/o autoambulanza per visite mediche o specialistiche per situazioni particolarmente disagiate, attività di presa in carico e tutela di nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

La convenzione, spiega Sylvia Genduso membro del consiglio direttivo di Caltanissetta con delega alle attività sociali, è stata predisposta al fine di garantire alla cittadinanza di Santa Caterina Villarmosa un servizio di assistenza alle fasce vulnerabili della società, già censite ai servizi sociali del Comune, o comunque conosciute ai servizi sociali del Comune di Santa Caterina Villarmosa, o parimenti verificate ed accertate dal personale della Croce Rossa Italiana, e ritenute meritevoli di accoglienza da parte degli uffici preposti, mettendo a disposizione del Comune di Santa Caterina Villarmosa operatori della Croce Rossa Italiana utile allo scopo per un totale di almeno sei ore settimanali, generi alimentari provenienti dalla Comunità Europea e dalla raccolte locali, apparecchiature, attrezzature e mezzi della Croce Rossa, nel rispetto della mission della Croce Rossa e dell’obbiettivo strategico inclusione sociale. I volontari sul territorio saranno coordinati dal referente di sede Salvatore Favata.

Con la sottoscrizione dell’accordo convenzionale, spiega Santina Sonia Bognanni, presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, si concretizza un rapporto di co-finanziamento in partenariato tra l’Ente Comune di Santa Caterina Villarmosa e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, volto a rafforzare i servizi di welfare sul territorio attraverso l’impiego di risorse economiche, umane e materiali tra le due istituzioni, nello specifico il co-finanziamento della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato è quantificato nell’impiego delle risorse umane, tecniche e materiali, parimenti il comune di Santa Caterina Villarmosa si è impegnato a co-finanziare l’iniziativa attraverso l’impegno istituzionale dei propri uffici di solidarietà sociale, nonché attraverso un finanziamento economico di diecimila euro annui per far fronte dell’attività di soddisfacimento dei bisogni dei soggetti interessati; Ringrazio, prosegue la presidente Bognanni, l’amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa, in particolare il Sindaco Ippolito e l’assessore Lo Re, per aver interessato la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta in questo importantissimo progetto di welfare sul territorio, la Croce Rossa ha una esperienza ormai consolidata nel settore, ed avendo a disposizione mezzi e risorse riesce ad essere incisiva ed efficacie sul territorio, fornendo risposte concrete ai vulnerabili, che quotidianamente aumentano, a causa della crisi economica in atto.

La convenzione è stata firmata, in presenza del Sindaco dott. Giuseppe Ippolito, dell’Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Palmina Lo Re, dall’Assistente Sociale del Comune dott.ssa Rossella Aleo dal presidente della Croce Rossa Italiana OdV – Comitato di Caltanissetta, Dott.sa Santina Sonia Bognanni, della dott.ssa Sylvia Genduso membro del Consiglio direttivo della Croce Rossa, e del referente di sede di Santa Caterina Villarmosa, Salvatore Favata.