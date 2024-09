Caltanissetta. Ricevuta dal Questore la visita di una delegazione della Federazione Maestri del Lavoro

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del responsabile dell’ufficio comunicazione della Questura, Commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, ha ricevuto la visita di una delegazione della Federazione Maestri del Lavoro composta da Francesco Cagnina, Console provinciale di Caltanissetta, e dei Consoli Calogero De Fraia, Giuseppe Carrubba, Letterio Iachetta e Michele Foderà.

I Cavalieri Francesco Cagnina e Calogero De Fraia, rispettivamente Presidente e Vice Presidente, erano presenti anche in rappresentanza della sezione nissena dell’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima cordiale, il Cavaliere Cagnina ha esposto al Questore alcuni progetti futuri relativi all’attività svolta dai Maestri del lavoro nelle scuole nissene per far conoscere agli studenti e alunni il mondo del lavoro e i suoi valori. Al termine della visita c’è stato uno scambio di doni; il Questore ha donato una statuetta raffigurante un poliziotto e il Cavaliere Cagnina ha donato i gagliardetti della Federazione Maestri del Lavoro e dell’UNIMRI. Il Maestro Calogero Dr Fraia ha donato al Questore il suo libro “Il dono di un talento”, sulla storia della pasticceria nissena.