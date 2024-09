Caltanissetta. Presentato l’evento “Picnic Ottocentesco 1861 – Raccontando Margherita di Savoia”

CALTANISSETTA. Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del “Picnic Ottocentesco 1861 – Raccontando Margherita di Savoia”, manifestazione inserita nel calendario degli eventi del “Settembre è Nisseno”.

Erano presenti l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni e, in rappresentanza dell’associazione artistico culturale “Arte e Tendenza” che ne cura l’organizzazione, sono intervenuti il vicepresidente e regista Sergio Forzato e la segretaria e componente del CdA Angela Terrasi. Per dare un breve assaggio della manifestazione, arrivata alla sua sesta edizione e diventata ormai un appuntamento rituale atteso dai nisseni, erano presenti tre figuranti in abiti d’epoca vittoriana.

“Abbiamo voluto inserire questo appuntamento nel calendario già nutrito del Settembre è Nisseno per dare il giusto riconoscimento a una manifestazione che da anni promuove eventi storici avvenuti nella nostra città in modo da far conoscere ai visitatori fatti storici e usi locali grazie alle tante attività correlate – ha commentato l’assessore Salvatore Petrantoni aprendo la conferenza stampa -. La location scelta, la villa Cordova, si sposa perfettamente con la visione di questo evento e mostra come la nostra città possa accogliere un ventaglio di proposte variegate e interessanti aprendo alla collaborazione con diverse associazioni e realtà di respiro locale e regionale”.

“Siamo molto contenti di poter collaborare anche con questa nuova amministrazione – ha ribadito il vicepresidente Sergio Forzato -. L’associazione Arte e Tendenza ogni anno sceglie per il picnic ottocentesco un tema principale e un sottotitolo. Per questa edizione abbiamo indicato il <<1861>>, anno in cui è nata l’Italia e proclamato come primo re Vittorio Emanuele II, e Margherita di Savoia che il 13 gennaio 1881, con Umberto I, ha fatto visita a Caltanissetta entrando nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine e affacciandosi al balcone per salutare i cittadini”.

Sarà presente anche un’attrice che interpreterà il ruolo della Regina Margherita presentandosi con abbigliamento e gioielli simili a quelli indossati dalla nobildonna per rendere la manifestazione il più realistico possibile.

“L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di partecipare per scoprire meglio questo bel mondo romantico, immergersi nell’atmosfera ottocentesca e divertirsi. Per rendere più interessante e partecipata l’iniziativa, dando anche un respiro regionale all’evento, abbiamo promosso due concorsi correlati che si terranno nell’arco della giornata di domenica 22 Settembre – ha concluso la segretaria Angela Terrasi -. Si tratta di un concorso di pittura estemporanea <<En plein Air nell’800>> con tema liberamente ispirato all’iniziativa e <<Miglior tazza da tè in stile inglese>>. Tutti potranno partecipare, basterà contattare l’organizzazione”.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, il programma, il bando di concorso è possibile consultare le pagine Facebook di “Arte e Tendenza – Associazione culturale” e “Vivere l’Ottocento” o chiamare il 3470859772