Caltanissetta. Fiera di San Michele, attivato dal Comune un servizio di bus navetta gratuito

Si è aperta oggi, giovedì 26 settembre 2024 la fiera merceologica e il luna park allestiti in concomitanza con la festa patronale di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Caltanissetta.

Come consuetudine l’organizzazione fieristica si dividerà in due aree urbane e comprenderà gli stand con prodotti merceologici, quelli del “food” e le attrazioni ludiche.

Quest’anno il Comune di Caltanissetta ha predisposto dal 27 al 29 settembre due bus navetta gratuiti che consentiranno ai cittadini di spostarsi agevolmente tra le differenti aree adibite alla fiera.

La fiera merceologica si svolgerà dal 26 a domenica 29 settembre lungo la via Rochester.

Si potranno trovare stand che valorizzeranno i prodotti tipici locali, le attività economiche di produzione artigianale, i produttori della filiera corta, le aziende economiche di Eco energie rinnovabili, dello sport e tempo libero, le associazioni no profit e le aziende dei servizi istituzionali.

L’area “food” sarà concentrata in un’unica zona e consentirà la consumazione sul posto.

Il luna park sarà allestito da giovedì 26 Settembre a domenica 6 ottobre nell’area parcheggio dello Stadio “Tomaselli” di Pian del Lago.

Saranno a disposizione stand con attrazioni, giochi e street food.

Il bus navetta, attivo dal 27 al 29 settembre ogni 20 minuti circa dalle ore 18,00 fino a cessate esigenze, seguirà il seguente tragitto: capolinea Piazza Roma – Via Rochester – Via Bloy – Via S. Candura – Pian del Lago – Via S. Candura – Rotatoria Bloy – Via N. Colajanni – Via Rochester – Capolinea Piazza Roma.

Saranno previste tre fermate per favorire il transito dei passeggeri: al capolinea, in zona Bloy e a Pian del Lago.

La fiera sarà organizzata nell’ottica del “rifiuto zero”. Gli espositori, infatti, dovranno differenziare i rifiuti che poi saranno raccolti a fine giornata dall’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani.