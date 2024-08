San Cataldo. Gran successo per il concerto degli Zero Assoluto in piazza Papa Giovanni XXIII

SAN CATALDO. “San Cataldo registra un grande successo per il concerto in piazza degli “Zero Assoluto” che con il loro service ha allietato la serata con i loro successi. La nostra città ha vissuto una serata indimenticabile grazie all’incredibile partecipazione dei cittadini al concerto degli “Zero Assoluto”.

Lo ha affermato il sindaco Gioacchino Comparato all’indomani del concerto degli Zero Assoluto in piazza Giovanni XXIII. La piazza principale, il “salotto cittadino”, si è riempita di entusiasmo e vita, superando ogni aspettativa.

“L’Amministrazione comunale – si legge in una nota – ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario: i giovani volontari, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa, il personale di sicurezza, i collaboratori, i dipendenti comunali e gli operai. Siamo felici di comunicare che le persone colte da malore durante la serata stanno bene e sono state prontamente assistite. L’Amministrazione terrà in considerazione i suggerimenti ricevuti per migliorare gli eventi futuri, come l’installazione di diffusori acustici lungo il corso principale per garantire una migliore fruizione da parte di tutti”.