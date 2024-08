Parigi 2024, ginnastica ritmica: Raffaeli e Baldassarri in finale

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli, prima già dalla seconda rotazione, si qualifica alla finale dell'all around della ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il miglior punteggio. L'azzurra ha infatti chiuso la batteria di qualificazione con 139.100 punti, con un distacco dalla seconda, la tedesca Darja Varfolomeev, di 2250 punti. Bene anche l'altra azzurra, Milena Baldassarri, che stacca il pass per la finale con il punteggio di 129.250 e la nona posizione. Il campione di Rio 2016 Elia Viviani è settimo con 78 punti dopo tre (scratch, tempo race e gara a eliminazione) delle 4 prove della finale dell'Omnium. Al comando il belga Fabio Van den Bossche (106 punti) davanti al francese Benjamin Thomas (96 punti) e al portoghese Iuri Leitao (94 punti). A decidere le medaglie sarà la corsa a punti al via alle 19.27. Elena Micheli chiude al decimo posto il ranking round di scherma, valido per la prova individuale femminile del pentathlon moderno ai Giochi. L'azzurra totalizza 220 punti con 19 assalti vinti e sedici persi, mentre l'altra italiana Alice Sotero è 34/a e terz'ultima con 185 punti (12 assalti vinti e 23 persi). In testa c'è la francese Elodie Clouvel (260 punti) davanti all'ungherese Michelle Gulyas (245 punti) e alla britannica Kate French (240 punti). Pochi istanti prima della partenza della seconda race della finale del kite surf maschile, il vento su Marsiglia si è abbassato da una decina di nodi a cinque/sei rendendo impossibile regatare per i quattro atleti, tra cui Riccardo Pianosi, in cerca di una medaglia. La gara è rimandata a domani e si partirà dalla classifica che vede in testa lo sloveno Toni Vodisek con due vittorie, l'atleta di Singapore Maximilian Maeder e Valentin Bontus, austriaco, con una e il nostro Pianoso ancora fermo a zero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)