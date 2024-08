Marsala. Aggredisce la madre, 19enne arrestato

I carabinieri di Marsala (Tr) hanno arrestato un 19enne del posto per maltrattamenti in famiglia contro la madre convivente, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La donna si è rivolta ai militari perché esausta degli atteggiamenti violenti del figlio. Durante l’ultimo episodio il 19enne l’ha percossa e rotto numerosi oggetti e soprammobili in casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato il giovane nell’abitazione che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato un calcio allo sterno di uno dei due militari provocandogli ferite lievi. Al ragazzo è stata data la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, per maltrattamenti in famiglia.