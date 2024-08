Juventus Club di Mussomeli rinnova per il 13^ anno consecutivo l’affiliazione alla Juventus Football Club

MUSSOMELI. Molto sentita a Mussomeli la passione per i colori bianconeri, tanto che per il tredicesimo anno consecutivo lo Juventus Club Mussomeli “Gigi Buffon” rinnova con orgoglio l’affiliazione alla Juventus Football Club come Official Fan Club.

Il Club Chiaramontano dà inizio al suo tredicesimo anno consecutivo come Juventus Official Fan Club grazie ai tanti fedelissimi soci che hanno aderito ancora una volta al progetto. Fondato nel 2012 sotto forma di associazione culturale e sportiva senza fine di lucro, lo Juventus Club è luogo di raccolta, di discussione, di attività, di incontro e di molteplici iniziative per i tifosi bianconeri di Mussomeli, della sua provincia e non solo. Tanti sono, infatti, i soci che sostengono il Club, i quali ad oggi sono già circa 80 ed ogni giorno, sull’onda dell’entusiasmo di questa nuova e attesissima stagione, crescono sempre di più.

Il sodalizio fondato il 3 luglio del 2012, con le molteplici attività svolte, è ormai diventato un punto di riferimento per tutti gli Juventini del Vallone e non solo. L‘energia, la determinazione e la passione profusa in questi anni di attività dai soci fondatori, ha permesso al Club, il quale vogliamo ricordare è un Associazione No-Profit, di crescere e svolgere una serie di pregevoli iniziative di carattere socio-culturali-sportive raggiungendo traguardi inaspettati e diventando un vero punto di riferimento nel territorio. Un club capace di stare insieme non solo per tifare la propria squadra del cuore, ma di lavorare per il sociale e dar vita ad un gruppo sinergico e volenteroso, pronto a fare tanto per la propria città e per i propri soci.

Nuova linfa e tanta determinazione da parte del presidente Giuseppe Militello il quale ha delineato il percorso per il nuovo anno sociale. “Ringrazio tutti i componenti del consiglio direttivo e tutti i soci, alcuni di loro ideatori e promotori insieme a me del Club juventino, dell’entusiasmo mostrato per portare avanti questa bella realtà e i quali daranno sicuramente una spinta in più alle attività che abbiamo in programma.

Ci siamo impegnati oltre ogni immaginazione pur di creare e mantenere in vita quello che per noi è un associazione del quale andare fieri. Gli ultimi anni sono stati fortemente condizionati da diverse difficoltà, ma la voglia di andare avanti è tanta, come il supporto che ci danno i nostri splendidi soci. Si sta già lavorando per organizzare importanti eventi che faranno vivere esperienze straordinarie a molte famiglie e ragazzi, al fine di mantenere alto l’entusiasmo e dare un sano svago alla comunità di Mussomeli e non solo”. Per tutte le info visitate il nostro sito: www.juventusclubdocmussomeli