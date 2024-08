Incidenti stradali. Camion in bilico su un cavalcavia della A19, salvo l’autista

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sull’autostrada A19 Palermo Catania, al km 160 in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova. Un camion si è ribaltato ed è rimasto in bilico sul margine di un cavalcavia. Le squadre di vigili del fuoco giunte da Catania con il supporto di un autogru e del personale del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) insieme ad una squadra di vigili del fuoco inviata dal Comando Provinciale di Enna, sono riuscite a mettere in sicurezza il mezzo, rimasto in equilibrio instabile sul margine del cavalcavia e trarre in salvo l’autista del mezzo che, a detta dei sanitari intervenuti sul posto, versa in buone condizioni. Concluse le fasi di messa in sicurezza del tratto autostradale interessato. Intervenuto anche personale della Polizia Stradale di Catenanuova (Enna) e i sanitari del Servizio 118.