Coppa Italia serie D. Porte chiuse al “Tomaselli” per Nissa – Enna del 25 agosto

La partita tra la Nissa e l’Enna del 25 agosto allo stadio “Tomaselli” si svolgerà a porte chiuse. Il Prefetto per motivi di ordine pubblico ha stabilito che il match non potrà essere disputato con la presenza del pubblico per via della storica rivalità esistente tra le due tifoserie.

Rivalità che, in un derby del novembre 2022 giocato allora al Palmintelli, portò a scontri tra le due tifoserie con la successiva emissione da parte del Questore di una serie di Daspo sia a carico di tifosi dell’Enna che della Nissa.

Il match, che è valevole quale turno preliminare di Coppa Italia di serie D, si giocherà pertanto a porte chiuse. Una situazione destinata certamente a danneggiare non poco la società biancoscudata dal momento che per l’esordio stagionale era atteso il pubblico delle grandi occasioni al Tomaselli per vedere all’opera la nuova Nissa di Nicolò Terranova e del presidente Luca Giovannone.

Pertanto, a questo punto, l’auspicio nell’ambiente Nissa è che la squadra riesca a superare il turno e che possa qualificarsi per il 1° turno di Coppa nel quale affronterebbe in casa il Castrum Favara, anche stavolta in gara unica. Al Tomaselli, infatti, lo scorso anno, la Nissa ha affrontato i favaresi sia in Coppa Italia che in campionato, per cui la gara contro gli agrigentini non dovrebbe essere potenzialmente a rischio di disputa a porte chiuse.