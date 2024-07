Sutera, convenzione gruppo volontari Protezione Civile . Apertura sede operativa.

SUTERA – E’ stata approvata in questi giorno la stipula della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il comune di Sutera e l’associazione “Fontana delle Rose OdV” quale Associazione di volontariato di Protezione Civile, volta a rafforzare l’organo di Protezione Civile e nello specifico per fronteggiare le attività emergenziali e tutti gli eventi eccezionali che potrebbero colpire il territorio comunale come previsto dal D.Lgs 1/2018. Infatti, l’assessore Giuseppe Alessandro Piazza, unitamente al Sindaco di Campofranco, al Dirigente e dei funzionari del S.10 Caltanissetta-Enna del Dipartimento di Protezione Civile, agli ispettori del Corpo Forestale e ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto al taglio del nastro, inaugurando, a Campofranco, la Sala Radio – Operativa dell’associazione Dirigente che permetterà a tutti gli organi preposti, in caso di emergenza, di comunicare fra di loro e con il Centro Operativo Comunicatore mediante un sistema di radio vhf e di un ponte radio. “ Un punto d’inizio – ha commentato l’assessore che ne ha dato notizia – per migliorare sempre più il servizio di sicurezza pubblica come previsto dalle disposizioni di legge vigenti anche per garantire un servizio di pronto intervento locale da parte delle istituzioni in casi di emergenza”.