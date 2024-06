Santa Caterina. Pubblicato avviso per erogazione contributo per abbattere spesa mensa scolastica

SANTA CATERINA. È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo per l’abbattimento della spesa per la mensa scolastica.

La misura è rivolta a Famiglie dei bambini (3-6 anni) residenti a Santa Caterina Villarmosa che, per l’anno scolastico 2023/2024:

🔹 abbiano iscritto i propri figli presso le scuole dell’infanzia pubblica statale;

🔹 abbiano sostenuto il pagamento del contributo per la mensa scolastica;

🔹 non beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni o azioni di supporto dirette e/o

indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta. L’istanza dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo del Comune o inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

Per maggiori info e per scaricare i moduli di richiesta https://comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/mc_p…