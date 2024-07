Roma, vasto incendio e colonna di fumo alle spalle della Città giudiziaria – Video

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato in via Romeo Romei, dietro la Corte d’Appello di Roma. Le fiamme stanno interessando tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria, con un'alta colonna di fumo ben visibile. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dalle fiamme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)