Palazzo del Carmine. Prende vita l’Amministrazione Tesauro, s’insedia la nuova Giunta del Governo cittadino

Dopo il giuramento dei 24 consiglieri comunali e l’elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale, con rispettivamente Gianluca Bruzzaniti e Federica Scalia, è arrivata l’ora del giuramento degli assessori della Giunta Tesauro. Aveva tenuto banco in questi giorni in città la discussione sulle nomine del neo eletto sindaco. Tardavano a venire e l’opposizione appena insediata nel Civico Consesso ne rappresentava fin dalla prima seduta l’anomala situazione. Ma finalmente è stata trovata la “quadra”. Ieri pomeriggio il sindaco Tesauro ha incontrato i suoi assessori ed assieme a loro ha stabilito le deleghe. Giureranno questa mattina alle 10:30 in Sala Gialla e da quel momento dovranno “servire” la Città di Caltanissetta facendo squadra con un’azione di coordinamento guidata dal neo eletto sindaco Walter Tesauro. Il centrodestra è chiamato dopo la bagarre elettorale a dare serie risposte alla Città di Caltanissetta. Dopo le consultazioni di ieri pomeriggio, Giovedì 12 Luglio, si è arrivati all’individuazione per i neo assessori ad individuare le deleghe che eserciteranno durante il loro mandato.

Il sindaco Walter Tesauro terrà per se le seguenti deleghe assessoriali: Università, Turismo e affari legali. Deleghe che il primo Cittadino ha ritenuto di poter gestire in virtù della propria esperienza. In particolar modo gli affari legali dal momento che esercita la professione di avocato per cui l’esperienza lo potrà agevolare in maniera non indifferente. Ma anche l’Università, da ex Presidente del Consorzio Universitario ha saputo costruire relazioni importanti nel tempo durante il suo periodo di presidenza, la sua profonda amicizia con il Magnifico Rettore di Unipa Midiri ne è una testimonianza.

Guido Del Popolo, Calogero Adornetto, Ermanno Pasqualino

Il Vice Sindaco sarà Giovanna Candura, a lei anche le deleghe per la Cultura, il Teatro, le Pari Opportunità ed i Rapporti con gli Enti di Culto.

Guido Del Popolo sarà l’assessore al Bilancio con le seguenti deleghe: Attività Produttive, Sviluppo Economico, Coordinamento Pnnr e Patrimonio.

Oscar Aiello, Salvatore Petrantoni, Vincenzo Lo Muto

I Lavori Pubblici saranno affidati a Calogero Adornetto che si occuperà anche di Edilizia e Manutenzione, Igiene Urbana, Mobilità Urbana, Cimitero e Tributi.

Ermanno Pasqualino, in quota “Noi Moderati” sarà l’assessore alle Politiche Sociali, abitative, Terzo Settore e Politiche Giovanili.

Pierpaolo Olivo, Tilde Falcone, Giovanna Candura

La Pubblica Istruzione, la Transizione digitale con l’Innovazione Informatica, saranno seguiti dall’azione di Vincenzo Lo Muto con il suo assessorato in quota Fratelli D’italia.

Sempre per il Partito della Meloni, Salvatore Petrantoni sarà l’assessore con delega allo Sport, Eventi, Spettacoli, Settimana Santa e Viabilità.

Il sindaco Tesauro ha affidato ad Oscar Aiello per la Lega di Salvini le seguenti deleghe: Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile

La comunicazione e l’Urp saranno le deleghe assessoriali di Pierpaolo Olivo che si occuperà anche di irrobustire con azioni mirate l’Identità Nissena e la crescita territoriale. Avrà anche la gestione dell’”Agenda Urbana finalizzata alle infrastrutture”.

Infine Tilde Falcone in quota Democrazia Cristiana sarà l’assessore alle Risorse Umane, Affari demografici, Affari Generali e Randagismo. Non resta che augurare buon lavoro alla nuova squadra di governo, certi che la loro azione sarà devota al servizio della comunità Nissena. Un impegno duro che necessiterà di tanta passione, competenza, altruismo ed anche rispetto delle istituzioni.