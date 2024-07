Nuovo rinforzo juniores per la Nissa: preso il giovanissimo terzino Antonio Lo Pizzo (2006)

Nuovo colpo di mercato per la Nissa che ha preso un altro juniores. Si tratta di Antonio Lo Pizzo, classe 2006, la passata stagione in Eccellenza nel Geraci. Nella compagine madonita il neo acquisto della Nissa ha militato per due stagioni. La passata stagione ha giocato 30 partite con la maglia del Geraci.

Il giovane difensore ha firmato il contratto che lo lega alla società biancoscudata. Il suo ruolo è quello di terzino destro ed ha già messo in evidenza un ottimo bagaglio tecnico che può ancora crescere nel corso di questa nuova esperienza con la squadra biancoscudata. Antonio, è cresciuto calcisticamente prima al Demma e poi all’Accademy Ribolla, una delle scuole calcio più apprezzate in Sicilia.