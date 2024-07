Nissa, depositata la documentazione per l’iscrizione al campionato di D. Raggiunta quota 500 abbonati

E’ stata depositata la documentazione per l’iscrizione della Nissa al campionato di Serie D 2024/2025. Il club biancoscudato ha formalizzato la richiesta di iscrizione al campionato di Serie D.

Dunque prosegue senza sosta il progetto Nissa che, in questo periodo sta facendo registrare, oltre al raggiungimento di quota 500 in fatto di abbonati, anche un gran numero di aziende che stanno sostenendo il progetto biancoscudato aderendovi con sponsorizzazioni per la stagione agonistica 2024/25. (Foto Marcello Giugno)