Mazzarino. Concluso accordo con l’Asp di Caltanissetta per utilizzo locali scuola media “Pascoli” per alcuni servizi sanitari ambulatoriali

MAZZARINO. Concluso l’accordo tra l’Asp di Caltanissetta ed il Comune di Mazzarino per l’utilizzo dei locali della “Scuola Media G. Pascoli” dove verranno temporaneamente spostati alcuni servizi sanitari ambulatoriali che sono attualmente allocati presso il Presidio Ospedaliero S.Stefano ed il Presidio Territoriale di Via Roma.

L’Accordo concluso consente di liberare i locali anzidetti permettendo l’inizio dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento previsti dal PNRR per la realizzazione presso il Presidio di Via Roma della Casa di Comunità per un investimento di 1.120.000 euro e presso il secondo piano dell’Presidio Ospedaliero dell’Ospedale di comunità con un investimento di 1.884.917 euro.

È stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a prevedere una rivisitazione dell’assistenza sanitaria territoriale mediante la creazione di Case di Comunità ed Ospedali di Comunità.

Le Case di Comunità sono previste per la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche ed operano mediante equipe di MMG, PLS, Medici Specialisti, Infermieri ed altri professionisti della salute, in stretto raccordo anche con le farmacie territoriali.