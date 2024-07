Caltanissetta. Invito a Italia Viva, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle e movimenti civici a discutere dell’autonomia differenziata

CALTANISSETTA. Il contrasto alla legge Calderoli sull’autonomia differenziata è una priorità che il Partito Democratico, il movimento Futura – Costruiamo insieme la città ed il Collettivo Letizia intendono affrontare nel corso di queste settimane estive. In questo contesto, auspichiamo che le forze politiche, associative e sindacali impegnate nella raccolta firme possano agire in coordinamento e sinergia. “A tal fine – si legge in una nota – mettiamo a disposizione di tutte le realtà impegnate in questa fondamentale battaglia il nostro supporto e le nostre risorse, a partire dai banchetti che organizzeremo per i giorni 1, 2 e 3 agosto.

Invitiamo quindi Italia Viva, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, nonché i movimenti civici intenzionati a condividere questa battaglia a unirsi a noi in questo impegno comune, affinché si possa creare un fronte compatto e determinato nella difesa dei diritti e degli interessi del nostro territorio.

Contestualmente, riteniamo sia necessario che anche il Consiglio comunale di Caltanissetta sia chiamato a discutere dell’autonomia differenziata e delle ricadute che potrà produrre nel nostro territorio. Crediamo fermamente che un dialogo aperto e inclusivo tra tutte le forze politiche rappresenti un passo indispensabile per affrontare questa sfida con efficacia e responsabilità”.

Partito Democratico – Futura – Costruiamo insieme la città – Collettivo Letizia