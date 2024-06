San Cataldo. Arriva l’acqua ma mancherà la corrente: cittadino segnala al sindaco situazione di disagio nel quartiere Cristo Re

SAN CATALDO. Il danno e la beffa. A segnalarlo è stato un cittadino sancataldese che ha sottolineato come il 15 giugno, sabato, è prevista per calendario, l’erogazione idrica nella zona 2, dove lui abita, ovvero il Quartiere Cristo Re. Qui non arriva acqua da Lunedì, dove è stata erogata per mezza giornata.

E puntuale rischia di arrivare la beffa in quanto è stato affisso nei portoni delle abitazioni del quartiere, l’avviso di interruzione della corrente elettrica per tutta la giornata. Pertanto sarà erogata l’acqua ma non ci sarà l’energia elettrica. Una beffa.

Per questa ragione il cittadino ha deciso di rivolgersi sui social al sindaco Gioacchino Comparato per chiedergli se fosse possibile segnalare questa situazione a Caltaqua sulla base di un evidente disagio dovuto a 5 giorni senza acqua e quando arriva ecco mancare la corrente elettrica. Il sindaco Gioacchino Comparato, sempre nello stesso post, ha replicato dicendo che la situazione è stata già segnalata.