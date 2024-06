Pesistica. Tre giovani atleti nisseni del gruppo Fiamme Oro in visita dal Questore

CALTANISSETTA. Tre atleti nisseni delle Fiamme Oro di pesistica hanno fatto visita al Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.

Accompagnati dagli istruttori Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, i due freschi Campioni Italiani Assoluti Claudio Scarantino e Federico La Barbera, che hanno conquistato l’oro, il primo nella categoria 67 chilogrammi e il secondo in quella dei 55, e il giovane Mattia Riggi, che di recente ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 15 di Salonicco in Grecia.

Il Questore si è complimentato con i tre giovani atleti e con i loro istruttori per i successi raggiunti e per il quotidiano impegno profuso nella disciplina praticata.