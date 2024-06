Nissa Juniores. Luigi Abbate è il nuovo responsabile; confermato Giacomo Serafini sulla panchina

Luigi Abbate è il nuovo Responsabile della categoria “Juniores” che parteciperà al prossimo campionato Regionale con compagini di “spicco”, la cui prima squadra è impegnata in Serie D. Abbate, con un passato da dirigente biancoscudato, ma anche da Responsabile del settore giovanile, è stato individuato dal presidente Luca Giovannone per ricoprire questa importante carica: “Siamo contenti di aver fatto questa scelta con una persona che già conosce l’ambiente e che fa parte da anni del progetto NISSA”, le parole del presidente.

Giacomo Serafini (foto Claudio Vicari)

“Credo sia la persona giusta per portare avanti il progetto che abbiamo intrapreso da anni sui giovani nisseni, da lanciare se meritevoli in prima squadra. Luigi, è una persona competente, che bene ha fatto finora con le giovanili biancoscudate raggiungendo traguardi di rilievo, promuoverlo con questa mansione negli “Under 19″ è una scelta praticamente naturale. Abbate, conosce già i ragazzi, quindi, chi meglio di lui potrà proseguire il lavoro iniziato in questi anni con l’obiettivo mirato di portare più ragazzi possibili tra i grandi”.

Sempre restando in tema juniores, la Nissa Fc ha ufficializzato anche la conferma dell’allenatore dell’Under 19 Giacomo Serafini che nella prossima stagione continuerà a guidare i giovani biancoscudati nel prestigioso campionato Regionale di categoria, nonché, “vetrina” importante per chi aspira alla prima squadra.

Queste, le parole del tecnico nisseno: “Ringrazio la società e tutto lo staff dirigenziale per avermi riconfermato, riponendo in me, la loro fiducia. Sono orgoglioso di far parte per il terzo anno consecutivo di questa blasonata società e farò del mio meglio per ottenere risultati sempre più importanti ed onorare la società biancoscudata e tutta la città di Caltanissetta. Una piazza che merita davvero di continuare a stupire sia con la prima squadra che con la “Juniores”. (Foto Claudio Vicari)